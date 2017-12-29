تعرف على حصاد وزارة الرى خلال عام 2017





كتبت أسماء نصار

تهدف سياسة وزارة الموارد المائية والرى الى تحقيق هدف رئيسى وهو تحقيق الامن المائى للجميع ويتم ذلك من خلال العمل على اربع محاور تتضمن البرامج الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى محور تنمية الموارد المائية برنامج التوسع فى استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول مشروع تنمية وتطوير مجرى النهروفرعيه والآبار ومخرات السيول، وخلال عام 2017 حققت الوزارة العديد من الإنجازات.

و يهدف البرنامج الى التوسع في مشروعات استخدام المياه الجوفية العميقة واستثمار مياه الأمطار والسيول وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى (576 ) مليون جنيه حيث تم الانتهاء من حفر وتجهيز 7 آبار بالوادى الجديد و (2) بئر بوسط سيناء وتم انشاء وصيانة (11) عين طبيعية بسيوة ومطروح وتم الانتهاء من انشاء سدود وبحيرات بابو زنيمة بجنوب سيناء ووادى علم الغردقة والانتهاء من انشاء (2) سد اعاقة بوادى زلجة وتطهير بئر فيران جنوب سيناء،.وجارى العمل بحفر وتجهيز 25 بئر بشمال سيناء وجنوب سيناء بقيمة 106 مليون جنيه و وجارى حفر وتجهيز (10) آبار بمحافظات الوجه البحرى بقيمة (38) مليون جنيه وجارى حفر وتجهيز (48) بئر بمحافظات الوجه القبلى بقيمة (161.5) مليون جنيه و تم تنفيذ أعمال حماية جوانب وجسور مجرى نهر النيل من النحر والتهايلات بوراق الحضرومحافظة سوهاج والجيزة ودمياط

برنامج تطوير التعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل

يهدف البرنامج الى الحفاظ على حصة مصر في مياه النيل وتقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى ( 117 ) مليون جنيه، و جارى العمل فى مشروع درء مخاطر الفيضان عن مقاطعة كاسيسى ومقاومة الحشائش المائية بأوغندا وإستكمال دراسات جدوى إنشاء الممر الملاحى لنهر النيل بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط وإستكمال حفر آبار جوفية لمياه الشرب بجنوب السودان ، وتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر الفنية والهندسية بدول الحوض

برنامج تحسين نوعية المياه

يهدف البرنامج إلي تغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ علي المياه في الترع والمصارف التي يعاد استخدام مياهها ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى (28.5) مليون جنيه

وتم تغطية عدد من الترع داخل الكتل السكنية بطول (1.7) كم، ومصارف بطول (0.8) كم

برنامج التنمية المتكاملة

يهدف البرنامج إلي اقامة مجتمعات عمرانية جديدة وخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي جديد ومتكامل وتوفير فرص عمل فى مجالات مختلفة من صناعة وزراعة وسياحة ومناجم وتعدين وانشطة التنمية الشاملة الاخرى وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى (93) مليون جنيه من خلال

مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء

جارى العمل فى إستكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية لعدد (11) مأخذ لرى زمام (72.46) الف فدان وأعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لعدد (7) مآخذ لرى زمام (22.203) الف فدان وإنشاء مغذيات للترعة الفرعية رقم (2)، (4) من ترعة الشيخ جابر مع اعادة تأهيل الأورنيك التصميمي للترعة التوزيعية وذلك باستثمارات قدرها (30)مليون جنيه.

مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى وتوشكى

تم الإنتهاء من إستكمال أعمال الطرق بالجسر الأيمن لدليل فرعى (1، 2) من قناة الشيخ زايد بتوشكى فى المسافة من كم 58 حتى كم 67والإنتهاء من أعمال إستكمال فرع 2 من كم 23 حتى كم 24.17 وجارى إستكمال اعمال الحماية بالدبش للترعة المغذية لزمام الــ17 الف فدان من محطة كم 57 على دليل فرعى 1&2 وذلك فى المسافة من كم 0.491 حتى كم 2.150 واحلال وتجديد التبطين على فرع (2) من كم 0.2 وحتى كم 0.6 و من كم 0.85 وحتى كم1.65 وأعمال الطرق بالجسر الأيمن لدليل فرعى (1&2) من قناة الشيخ زايد بتوشكى فى المسافة من كم 67.00حتى كم 70.500 وذلك باستثمارات بلغت (63) مليون جنيه.

برنامج ترشيد استخدام المياه واستخدام طرق الرى الحديثة بالأراضى الجديده وتطوير نظم الرى على مستوى الترع والمساقى ورفع كفاءة الرى الحقلى بالاراضى القديمة، و يهدف البرنامج الى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعظيم الفائدة من وحدة المياه واستخدام نظم الرى الحديث و التوسع في أعمال تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والجديدة وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى ( 358) مليون جنيه من خلال مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية وتحسين الرى فى مساحة 500 الف فدان، حيث تم تم تنفيذ أعمال تطوير المساقى والمآخذ وتنفيذ اعمال مراوى وتأهيل ترع فرعية وتشكيل روابط للمساقى وتنفيذ اعمال صرف مغطى وصرف عام واستكمال اعمال التغذية الكهربائية للجهد المتوسط والمنخفض فى زمام حوالى 6 الف فدان وذلك باستثمارات قدرها حوالى (200) مليون جنيه.

مشروع تطوير وترشيد وإدارة نظم الري

تم احلال وتجديد (3) كبارى بهندسة ادفو اباسوان وغرب قنا وتم الانتهاء من استكمال تطوير المساقى المتطورة بالعقد الثانى على ترعة اسنا الغربية وتوريد وتركيب شبكات كهرباء الجهد المتوسط والجهد المنخفض لمساقى البسلقون والكانوبية ( البحيرة) وتم تنفيذ عملية استكمال تطوير الرى على ترعة العطف ( المنوفية) وعملية تبطين ترعة الكرم الفرعيه بطول 6.5 كم بر ايسر ( الاقصر) وتأهيل طرد محطة قسطل ومحطة خلط على مصرف العتامير ك 1 ( اسوان) ومحطات خلط على مصرف نزار الإيمان بوادى الصعايدة وتكاسى احجارلمخر سيل (كرم عمران – الكلاحين – قنا ) و حماية جوانب وقاع مخر سيل قنا من ك 1,300 حتى ك 1,075 ( قنا) وانشاء حوائط سانده وإحلال وتجديد فتحات بالفيوم وتم احلال وتجديد الفتحه الملاحيه لكوبرى زعبرة على البحر اليوسفى ك 17,7 ( المنيا) وتبطين أماكن متفرقة بالطويسة وكوم أمبو وتعديل تقاطع ترعة النقرة الرئيسية مع مصرف الخور الجنوبى كم 25 وإنشاء شبك حماية من الحشائش على مص ترعة وادى النقرة وتطوير مساقى وتوصيل شبكة كهرباء جهد متوسط ومنخفض بمحافظة الدقهلية ويتم تنفيذه على مراحل بهدف ضمان عدالة توزيع المياه وزيادة إنتاجية الفدان بنحو 15% وبالتالي زيادة الدخل للمزارعين وقد تم تنفيذ أعمال تطويرالري خلال 2017 وذلك باستثمارات قدرها حوالى (158) مليون جنيه

برنامج تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع

يهدف البرنامج الى رفع كفاءة المنشآت وإطالة عمرها الإفتراضى والحفاظ على البنية القومية وزيادة الدخل القومى وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الاراضى الجديدة وإستعادة الحالة التصميمية الجيدة لمنشآت وشبكات الري والصرف وصيانتها ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحقيق الاستفاده المثلى منها وذلك بإستثمارات إجمالية حوالى (1227) مليون جنيه على النحو التالى

مشروع انشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى

تم الانتهاء من احلال وتجديد (5) كبارى خرسانة مسلحة وتركيب ماكينة رفع على ترعتى سمتاى لجنوب الدقهليه وتأهيل ترعة بحر الملاح وفروعها بالغريبة وانشاء مغذى ترعة المشالب بدمياط و احلال وتجديد كبارى بهندسة رى ابوالمطامير وانشاء نطاق واقى على ترعة الثورة كم 1.25 بالنوبارية واعادة تأهيل الحائط الساند بالبر الايمن باللاهون.000وجاري استكمال تنفيذ قناطر أسيوط الجديدة لتحسين حالة الرى لزمام 1.65 مليون فدان و توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجا وات حيث تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 94% من قيمة الأعمال المدنية للمشروع وبلغت اجمالى الاستثمارات المنفذة بالمشروع من بدء العمل حتى الان (2979) مليون جنيه، وبلغت اجمالى الاستثمارات المنفذه بالمشروع حوالى (557) مليون جنيه.

مشروع انشاء واحلال وتجديد محطات الرفع

إستكمال الاحلال والتجديد والإنشاء لعدد (22) محطة الاعمال المدنية، واعمال توريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية لعدد (8) محطة، وتوريد وتركيب عدد (185) وحدة طلمبات أعماق غاطسة لمحطات الوادى الجديد، وتوريد وتركيب شبك أعشاب لبعض محطات المصلحه لتحسين أدائها ، واستكمال انشاء معامل وورش المصلحه وذلك باستثمارات قدرها 569 مليون جنيه.

مشروع حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان

- تم تنفيذ منظومة مصدات هيدروليكية بمداخل جسم السد العالى ـ مقاومة الحشائش فى الحبس بين السد العالى وخزان أسوان ـ توريد وتركيب عناصر ومكونات محطات الكثبان الرملية ومصائد الرمال وطلمبات غاطسة ـ إستكمال أعمال توسيع وتعميق قناه مفيض وخور توشكى ـ إستكمال تطوير المنطقة خلف خزان أسوان ـ إستكمال تدعيم المنطقة الصخرية بالكتف الغربى للسد العالى ـ إستكمال تنفيذ عملية إنشاء أسوار أمنية بالجهه الشرقيه والغربيه للسد العالى ومنظومة التأمين الفنى لخزان أسوان ومفيض الطوارئ بنظام المراقبة التليفزيونيه هذا بالاضافة الى تشغيل وصيانة وحماية جسم السد العالي والمنشآت الملحقة به وتخزين وصرف المياه من بحيرة ناصر وخزان أسوان وذلك باستثمارات بلغت (101) مليون جنيه.

برنامج رفع كفاءة الترع والمصارف الرئيسية

يهدف البرنامج الى تنمية الموارد المائية والحفاظ على المتاح منها وزيادة الانتاجية الزراعية وتوفير مياه الشرب والمياه اللازمة لمشروعات التوسع الأفقي والحفاظ على خصوبة الاراضى الزراعيه وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى (1261) مليون جنيه من خلال مشروع انشاء وتدعيم الترع القومية والرئيسية.

تم إحلال وتجديد عدد من المرافق والمنشآت الحيوية على نهر النيل والترع الرئيسية والفرعية شملت بدالات وسحارات، وكبارى وهدارات وقناطر، وجارى العمل فى تنفيذ وتاهيل ترعة الاسماعيلية وترعة بورسعيد وتأهيل جسور ترعة المحمودية و تاهيل مخرات سيول بمحافظة بنى سويف واعمال الحماية من اخطار السيول بمحافظة اسيوط وتنفيذ اعمال احلال تجديد كبارى بمحافظات مختلفة وذلك باستثمارات إجمالية بلغت (276) مليون جنيه.

مشروع انشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى

تم انشاء شبكات الصرف المغطى في مساحة 7 الف فدان وتم توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة لمساحة 7 الف فدان وتم احلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمساحة 56 الف فدان وذلك باستثمارات قدرها (985) مليون جنيه.

برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية

يهدف البرنامج الى المحافظة على سلامة و استقرار الكتلة السكنية والمحافظة على الاراضى الزراعية الواقعة خلف الحماية مما يحافظ على الاستثمارات وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى (170) مليون جنيه من خلال مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ.

وتم تنفيذ العديد من أعمال الحماية شملت حماية جسر النيل الشرقي لمصب فرع رشيد بناحية برج مغيزل – مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون ـ استكمال حماية وتطويرالسواحل والشواطئ المصرية منها " حماية ساحل مدينة الإسكندرية بإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة مرحلة أولى - حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي " كوتشينر " - حماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد حتى قرية الديبة ببورسعيد –حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة مرحلة أولى – حماية وتطوير وتنمية بحيرة المنزلة مرحلة أولى وثانية – أعمال المرحلة الأولى لتدعيم حائط رشـيد البحري {الشرقي – الغربي} – مشروع حماية شواطئ المدن الساحلية {ببورسعيد والبحر الأحمر} من النحر – حماية شواطئ متفرقة بمحافظة مطروح ـ حماية المناطق المنخفضة غرب ميناء الصيد بالبرلس حتى شرق الرؤوس البحرية بشرق مصب فرع النيل برشيد ـ حماية الطريق الساحلى بمناطق متفرقة بجنوب سيناء ك 18 ابو رديس ـ حماية شاطئ ابو قير امام الكتلة السكنية ـ تدعيم وإعادة تأهيل الحماية أمام طابية العبد".

محور تهيئة البيئة الملائمة للادارة المتكاملة للمياه

يهدف البرنامج الى رفع كفاءة استخدام المياه فى الزراعة وتوفير مياه الرى وتنمية قدرات القائمين على إدارة شبكات الرى والصرف والتطوير المؤسسى والتشريعى وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى ( 24 ) مليون جنيه من خلال، كما تم تنفيذ حوالي (86) دورة تدريبية لنحو (4616) متدرب بمركز التدريب.

مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية

تم الانتهاء من عمل ملخصات للخطة القومية للموارد المائية لعدد خمس محافظات وتم مناقشة وضع خطة الموارد المائية بمحافظات الوادي الجديد وتم موافقة المجلس التنفيذي على خطة الموارد المائية لمحافظة بني سويف، تم شراء وتركيب عدد من محطات رصد الامطار ببعض مدن محافظة البحر الاحمر وبعض محافظات الوجه القبلي ، اعداد نشرات تنبؤ للفيضان لعدد سبع دول بحوض النيل، تم انشاء واجهتى مؤشرات القياس لمتخذي القرار وتشمل الترع ومشاكلها والمنشآت الواقعة عليها والزمام المقرر والمخالف على مستوي الهندسات، دراسة ومراجعة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وابداء الملاحظات والمقترحات، المشاركة في مراجعة وتحليل مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2017-2020 وخطة العام المالي 2017/2018 من الناحية المؤسسية، تنفيذ برامج تدريبية وندوات للتوعية المائية لتفعيل أنشطة البروتوكلات الخاصة بالتعاون بين الوزارة ووزارة الأوقاف.

برنامج الدراسات والبحوث والتطوير المساحى

يهدف المشروع الى تطوير وتنمية الموارد المائيه بإجراء الدراسات والبحوث فى مجال الموارد المائية والتى من شأنها الحفاظ على نوعيه المياه والبيئة وزيادة الإنتاجية الزراعية والقيام بأعمال الرفع المساحى وتم تنفيذ أعمال بإستثمارات إجمالية حوالى (53) مليون.

مشروع الدراسات التطبيقيه فى مجال الموارد المائيه واستكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز

جارى إستكمال عدد من الدراسات منها دراسة رادارية للكشف عن مصادر التسرب من مواسير تغطية ترعة السماعنة بالشرقية، و تحديث النموذج الرياضي بناء على الابار التي تم حفرها لمساحة 17 الف فدان للتنمية بمنطقة أبو طرطور – الخارجة، و الإفادة عن توافر مصدر ري جوفي لعدد 40 منطقة بتوشكي، و دراسة استكمال إنشاء رصيف جديد لشركة النيل للتفريغ والتخزين على ترعة النوباربة، و العمل بالنموذج الرياضي لقناطر ديروط للتاكد من نتائج النموذج الطبيعى، والرفع المساحي الخاص بدراسة البيانات خلف قناطر اسنا ونجع حمادي الجديدة، و متابعة تشغيل منظومة الخلايا الشمسية بقدرة 90كيلووات بالقناطر الخيرية ومتابعة كفاءة وتشغيل جميع الحساسات بمحطات التغيرات المناخية بشبكة الرصد المناخي و استكمال قاعدة بيانات شبكة الرصد اللحظي، و دراسة إعداد اطلس الموارد المائية التي توضح المواقع الجيوغرافية لجميع محطات الطلمبات.