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ترامب يجدد مطالبه بإنشاء جدار عازل مع المكسيك

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:02 م
ترامب يجدد مطالبه بإنشاء جدار عازل مع المكسيك ترامب


(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لن يفكر فى إعادة تطبيق برنامج للهجرة كان يحمى المهاجرين صغار السن من الترحيل إلا إذا حصل على تعهد من الديمقراطيين بمساعدته فى بناء جدار على الحدود مع المكسيك وإنهاء برامج أخرى للهجرة.

والجدل بشأن الهجرة سيكون قضية محورية فى واشنطن فى مطلع العام الجديد قبل انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس فى نوفمبر.

وأنهى ترامب فى سبتمبر أيلول برنامج (داكا) الذى يحمى مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال من الترحيل وأمهل الكونجرس حتى مارس لطرح حل طويل الأجل. ويرغب الديمقراطيون فى استمرار البرنامج.

وقال ترامب على تويتر اليوم الجمعة، "أبلغت الديمقراطيين، وهم على دراية كاملة، بأنه لا يمكن (إعادة) داكا دون السور المطلوب بشدة على الحدود الجنوبية وإنهاء البرنامج المروع "تشين ميجريشن" ونظام اليانصيب السخيف وغيرهما".

كان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية فى 2016 ببناء سور على الحدود مع المكسيك ويواصل الدعوة لذلك علنا منذ انتخابه.

 


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