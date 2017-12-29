ترامب يؤكد للسيسي تضامن الولايات المتحدة مع مصر فى حربها ضد الإرهاب





كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى أعرب خلاله عن خالص التعازى فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا فى حلوان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بإن الرئيس الأمريكى أكد تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب للرئيس الأمريكى عن خالص الامتنان على تعازيه ومواساته، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه من جذوره.