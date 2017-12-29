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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 4.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:02 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 4.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 758 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 7.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1049 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 18.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 18.5 مليون ورقة منفذة على 1759 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ وإستحوذت الأسهم على 99.56% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 0.44%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 1984 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 518 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 43 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 844 مليون جنيه بحجم تداول 134 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 37 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2828 مليون جنيه بحجم تداول 652 ورقة مالية منفذة من خلال 80 ألف عملية.
 

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