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الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:17 م
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تحرير 1482 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:38 م
تحرير 1482 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1482 مخالفة مرورية متنوعة و شملت441 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و51 مخالفة إزالة ملصقات و73 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و196 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو49 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 53 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و42 رخصة لمخالفة البيئة و106 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 46 رخصة لمخالفة خط السير و45 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و42 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 74 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 91 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و49 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و47 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و61 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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