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تحريات المباحث تكشف: قاتل طفل أسوان ذبحه حتى فارق الحياة ومتهم فى 23 قضية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:45 ص
تحريات المباحث تكشف: قاتل طفل أسوان ذبحه حتى فارق الحياة ومتهم فى 23 قضية المتهم


أسوان ندى سليم
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كشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم بقتل طفل بأسوان، ويدعى المتهم "حمادة الشلال" سبق وأن تم اتهامه فى عدة قضايا بلغت 23 قضية ما بين سلاح بدون ترخيص وسرقات متنوعة وضرب وتعاطى مخدرات، حيث تبين إن المتهم استدرج الطفل الذى يعمل سائق توكتوك إلى منطقة نائية بهدف سرقته والاستيلاء على الأموال التى بحيازته.

 

وتبين من المعاينة الأولية لفريق النيابة، أن المجنى عليه محمد عبد السلام، 14 عامًا، توفى نتيجة إصابته بجرح عميق بالرقبة وقطع بالوجه من الناحية اليمنى وجروح طعنية بالبطن والصدر، تم نقله إلى مشرحة مستشفى أسوان الجامعى وعثر بجواره على التوك توك.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد السرقة حيث قام باستدراج المجنى عليه لمكان الحدث، وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض سكين وإصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم ثم استكمل الإجهاز عليه بذبحه بالرقبة للتأكد من مفارقته الحياة.


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