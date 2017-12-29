تامر عاشور لـ"يلا أونلاين": التكنولوجيا ساهمت فى نشر الأعمال الفنية





كتب حسن رمضان

أكد الفنان تامر عاشور، أن التكنولوجيا تعد من الأمور المهمة في حياته العملية، موضحا أن الوسائل التكنولوجية الحديثة ساهمت في نشر الأعمال الفنية بين مختلف الفئات.

وأضاف عاشور، لـ"يلا أونلاين"، أنه يحرص على الاطلاع على السوشيال ميديا وكتابة تعليقات للمتابعين بالرغم من وجود آدمن للصفحات.وأوضح عاشور أن السوشيال ميديا بها بعض الأمور غير الحقيقية والتي يقوم المستخدمون بتداولها بشكل سريع دون التحقق من مصداقيتها.

وحول التطبيق الذي يحرص على استخدامه بشكل رئيسي، قال الفنان تامر عاشور "أكتر تطبيق بستخدمه هو انستجرام، وأحيانا بدخل على تويتر من آن لآخر".

وطلب مقدمو "يلا أونلاين" من تامر عاشور غناء جزء من إحدى أغنياته، واستجاب عاشور وقام بغناء جزء من أغنيته الرومانسية "أجمل حلم"، وأهداها لكل العاشقين من مستمعي البرنامج.

يعد "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص في التكنولوجيا، ويذاع يومي الأحد والخميس في تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركة pod بالتعاون مع بروموميديا.