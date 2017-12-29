تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لظروف التشغيل





كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة، وسوء الأحوال الجوية لبعض المطارات الخارجية.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة نسمة للطيران رقم 170 والمتجهة إلى جدة لمدة 120 دقيقة، بسبب عطل فنى، ورحلة شركة العربية للطيران رقم 9621 والمتجهة إلى مدينة الشارقة بالإمارات لمدة 60 دقيقة، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك، وانخفاض مستوى الرؤية .

وأضافت المصادر، أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات الخطوط التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة الخطوط الألمانية لوفتاهنزا رقم 581 والمتجهة إلى فرانكفورت، ورحلة الخطوط الكويتية رقم 1544 والمتجهة إلى الكويت بسبب ظروف التشغيل.