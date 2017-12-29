بوتين يوافق على تعديلات القانون الجنائى حول تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية

بوتين يوافق على تعديلات القانون الجنائى حول تشديد عقوبات الجرائم الإرهابيةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:18 م
بوتين
(أ ش أ)
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وافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على تعديلات "القانون الجنائي" حول تشديد العقوبات بخصوص الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ، أن بوتين أقر على إدخال تعديلات على قانون الجنايات الروسى لتشديد عقوبة الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وبحسب الوثيقة التى نشرت على الموقع الرسمى للمعلومات القانونية ، فإن القانون الجديد يشدد عقوبة تمويل الإرهاب، وكذلك العمل على التجنيد وتوريط الأشخاص فى أحد الجرائم المدرجة ضمن المادة رقم 205 من قانون الجنايات "عمل إرهابي".
وينص القانون على أنه سيتم المعاقبة على هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و 20 عاما مع غرامة بين 300 و 700 ألف روبل أو بحجم الدخل خلال فترة من عامين لـ 4 أعوام، أو بالسجن مدة الحياة.
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