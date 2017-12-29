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بنجلاديش تستعد لترحيل 100 ألف لاجئ من الروهينجا إلى ميانمار فى يناير

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:05 م
بنجلاديش تستعد لترحيل 100 ألف لاجئ من الروهينجا إلى ميانمار فى يناير لاجئو الروهينجا


دكا (أ ش أ)
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أعلن وزير النقل البنغالى أوبيادول كوادير اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم إرسال قائمة بأسماء نحو 100 ألف لاجئ من أقلية "الروهينجا" المسلمة إلى السلطات فى ميانمار تمهيدا لترحيلهم فى أواخر يناير المقبل كدفعة أولى بموجب الاتفاقية التى وقعت بين البلدين لإعادة لاجئى "الروهينجا" إلى موطنهم.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية أنه من المتوقع أن تدخل الاتفاقية التى وقعت - فى نوفمبر الماضى - حيز التنفيذ بداية من 23 يناير المقبل، يأتى ذلك فى الوقت الذى تتشكك فيه وكالات الإغاثة فى موافقة (الروهينجا) على العودة إلى ميانمار.

يذكر أن أكثر من 600 ألف شخص من مسلمى (الروهينجا) قد لاذوا بالفرار إلى بنجلاديش إثر تعرضهم لعمليات عنف وانتهاكات وإبادة عرقية من قبل قوات الجيش فى ميانمار. 


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