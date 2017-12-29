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بلغاريا تعزز إجراءاتها الأمنية خلال احتفالات ليلة رأس السنة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:08 م
بلغاريا تعزز إجراءاتها الأمنية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الشرطة البلغارية - أرشيفية


أ ش أ
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عززت السلطات البلغارية من إجراءات الأمنية فى احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، فى العاصمة صوفيا، للحيلولة دون وقوع أية أعمال إرهابية.

وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الجمعة، أنه سيتم نشر 10 فرق استراتيجية مكونة من ضابطى شرطة متخصصين فى مكافحة الإرهاب، وستشارك هذه الفرق فى التدابير الأمنية خلال رئاسة بلغاريا للمرة الأولى للاتحاد الأوروبى فى صوفيا.

وقال المفوض بوريسلاف نويفروف، رئيس إدارة الشرطة، إنه سيكون هناك معدات ثقيلة ومعدات آلية للاستعداد لأى مرتكب عمل إرهابى، وستكون هناك فرق فردية أمام جميع مداخل ومخارج المترو فى العاصمة.

 

 


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