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السبت، 30 ديسمبر 2017 05:33 ص
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بريطانيا تتسلم أولى شحنات الغاز الطبيعى الروسى المسال

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:18 م
بريطانيا تتسلم أولى شحنات الغاز الطبيعى الروسى المسال سفينة نقل غاز مسال - أرشيفية


"أ ف ب"
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رست في بريطانيا أول ناقلة تحمل الغاز الطبيعي الروسي المسال من مصنع روسي جديد في القطب الشمالي من سيبيريا، بحسب ما أعلن مشغل شبكة الغاز البريطانية الجمعة.

ووصلت الشحنة المقدرة بنحو 170 ألف متر مكعب على متن الناقلة كريستوف دي مارغيري الى ميناء غراين، شرق لندن، الخميس بحسب ما أفادت ناطقة باسم الشركة وكالة فرانس برس.

ويتم تخزين شحنة الغاز حالياً في بريطانيا، ولكن ليس مقرراً أن تستخدم للإستهلاك المحلي إذ سيتم بيعها في أماكن أخرى، بحسب ما أوضحت المتحدثة.

وهذه أول شحنة تصل الى بريطانيا من مشروع الغاز العملاق الذي تبلغ كلفته 27 مليار دولار وإفتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مرفأ سابيتا في شبه جزيرة يامال في 8 ديسمبر الجاري.

وتملك معظم أسهم المشروع العملاق المجموعة الروسية الخاصة "نوفاتيك"، المشمولة بعقوبات أميركية رداً على التدخل الروسي في أوكرانيا.

ويهدف المشروع الذي يعد من أكبر المشاريع في العالم واكثرها طموحاً، الى بناء مصنع لتسييل الغاز يسمح بإنتاج 16,5 مليون طن سنوياً إعتباراً من 2019، على ثلاث مراحل.

وتحوي شبه جزيرة يامال ثروات هائلة لكنها منطقة معزولة في شمال دائرة القطب الشمالي على بعد 2500 كيلومتر من موسكو ويمكن أن تصل الحرارة فيها الى 50 درجة تحت الصفر.


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فلاديمير بوتن

روسيا

بريطانيا

غاز مسال

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