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بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وأكاديمية ناصر العسكرية العليا

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:24 ص
بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وأكاديمية ناصر العسكرية العليا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


كتب وائل ربيعى
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وقع معهد إعداد القادة بحلوان وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، برتوكول تعاون، أمس الخميس، يتضمن استضافة مستشاري الأكاديمية بدورات المعهد المختلفة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات لنشر المعلومات الصحيحة والعمل علي تعميق حب الوطن والانتماء كما تضمن إعداد دورات خاصة من دورات الأكاديمية لصقل وإعداد الكوادر الطلابية وشباب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهمات العلمية والبعثات، كما تضمن البروتوكول اشتراك الأكاديمية مع المجتمع الجامعي في جميع الاحتفالات القومية والمهرجانات.

 

وقام بتوقيع البرتوكول اللواء أركان حرب صفوت الديب مدير أكاديمية ناصر العسكرية وعن وزارة التعليم العالي د.طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام علي معهد إعداد القادة بحلوان علي أن يتم تفعيل هذا البروتوكول مع بداية تشغيل المعهد في طوره الجديد.

 

ويأتى ذلك تنفيذا  لتوجيهات د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالاهتمام بالأنشطة الطلابية وتفعيل دور معهد إعداد القادة بحلوان التابع للوزارة في نشر الوعي الثقافي والتوعوي لدي الشباب والعمل علي تنمية الولاء والانتماء لديهم وعملا علي عودة الروح لهذا الكيان.


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بروتوكول تعاون

معهد إعداد القادة بحلوان

أكاديمية ناصر العسكرية العليا



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