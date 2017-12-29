video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 05:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برلمانيون موريتانيون ينظمون عدة أنشطة لدعم القضية الفلسطينية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:00 ص
برلمانيون موريتانيون ينظمون عدة أنشطة لدعم القضية الفلسطينية القدس - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

 قرر فريق من البرلمانيين فى موريتانيا، تنظيم مجموعة من الأنشطة والوقفات والندوات يشارك فيها أئمة ومفكرين للتركيز على مكانة القدس الشريف عند المسلمين، فضلا عن تنظيم أيام مفتوحة لإشراك مختلف أطياف المجتمع، من مجتمع مدنى وصحافة فى هذه الأنشطة، وذلك من أجل دعم ومناصرة القضية الفلسطينية فى وجه قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس


وأكدت البرلمانية فاطمة بنت الميداح - خلال اجتماع مساء الخميس فى البرلمان الموريتانى فى نواكشوط - أن محورية القضية الفلسطينية تمتاز بكونها محل إجماع عند كافة الموريتانيين بمختلف أطيافهم ومشاربهم السياسية.


وشدد المشاركون فى الاجتماع من النواب على أهمية هذه الأنشطة فى إنارة الرأى العام الوطنى والدولى حول أهمية مدينة القدس عند العرب والمسلمين، وخطورة قرار الرئيس الأمريكى المتعلق بهذه المدينة على السلم والاستقرار الدولى إضافة لكونه مناقضا لكافة القوانين الدولية والاتفاقية المتعلقة بإقامة الدولتين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بسام الشماع يتحدث عن عروبة القدس فى بيت السنارى

"القدس ومواجهة التحديات".. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

موريتانيا

اخبار موريتانيا

القضية الفلسطينية

اخبار العرب



لا تفوتك
بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة