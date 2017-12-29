بحث مصرى: السوفالدى والدكلانزا يحققان نسب شفاء 100% فى أطفال فيروس C

بحث مصرى: السوفالدى والدكلانزا يحققان نسب شفاء 100% فى أطفال فيروس Cالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس
كتبت أمل علام
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كشف الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس ، فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" ،أن هناك فريقا بحثيا مصريا نشر 3 أبحاث جديدة على علاج الأطفال المصابين مرضى فيروس سى من سن 12 سنة حتى 17 سنة .
وقال الدكتور هشام الخياط فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع " أن الفريق قام بنشر 3 أبحاث جديدة لعلاج الأطفال من الفئة العمرية من 12 الى 17 سنة ببروتوكولان من العلاج باستخدام الهارفونى، وبروتوكول آخر باستخدام السوفالدى والدكلانزا، وذلك بعد موافقة هيئة الأغذية والأودية الأمريكية "FDA" مؤخرا على "علاج هؤلاء الأطفال بالهارفونى ومازال البروتوكول الآخر محل الدراسة".
وأضاف أن البحث الأول كان على استخدام الهارفونى فى 144 طفلا من 12 إلى 17 سنة وأوزانهم فوق الــــ 35 كيلو بنسبة شفاء 98.4% بدون أعراض جانبية تذكر، ولمدة 3 شهور فقط، أما البحث الثاني فكان على استخدام السوفالدى والدكلانزا في هذه الفئة العمرية لمدة شهرين فقط إذا كان هناك استجابة بعد أسبوعين، وكان الفيروس سلبى "بالبى سى آر" موضحا أن نسب النجاح والشفاء كانت مذهلة، حيث بلغت 100% شفاء مما شجع الفريق البحثى على علاج مرضى أطفال أكثر بهذا البروتوكول، وتم علاج 84 طفلا بهذا البروتوكول العلاجى وبلغت نسب الشفاء 99% بدون أعراض جانبية ،وهذا يتيح في المستقبل القريب أن يتم الموافقة قريبا على هذا البروتوكول الثانى فى علاج الأطفال، حيث إن هذين البحثين الآخران هم سبق مصرى لأول مرة ينشر على مستوى العالم لعلاج الأطفال باستخدام الأدوية الجديدة ، وبنسب شفاء تقترب من 100 % بدون أعراض جانبية ،مما يتيح علاج هؤلاء الأطفال بأكثر من بروتوكول بنسب شفاء 100%، دون الحاجة إلى العلاج بالإنترفيرون الذى كان متبع حتى 2017 بأعراض جانبية شديدة، وبنسب شفاء منخفضة رغم وجود 6 برتوكولات لعلاج للبالغين، ويتم حاليا إجراء أبحاث طبية جديدة على علاج الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، بنصف جرعات الكبار حتى يتسنى الموافقة على علاج هذه الفئة العمرية بالأدوية الجديدة ،دون الحاجة إلى الانترفيرون والريبافيرين والذي مازال العلاج المقنن لهذه الفئة العمرية ،وكان لابد من إعطاء الطفل سنة كاملة العلاج بنسب نجاح لا تزيد عن 50% رغم توافر أدوية جديدة للكبار، والبالغين منذ عام 2013 بنسب نجاح فوق الـ 95%.
وأشار الدكتور هشام الخياط إلى أن الفريق البحثى المصرى كان مكون من الدكتور هشام الخياط، والدكتور مرتضى الشبراوى، والدكتور منال حمدى السيد، والدكتور ياسر فؤاد، والدكتورة إيناس كامل والدكتورة هالة فاروق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
يمنى محمود
هل من المككن اعطاء هذا البروتوكول لطفلى
هل من الممكن اعطاء هذا البرتوكول لابنى عنده ٩سنوات ووزنه تلاتين كيلو
عدد الردود 0
بواسطة:
منى عبد الرحمن
ابنى يعانى من فيرس ب وعمره تلات سنوات
هل هناك تقدم فى علاج فيرس ب مثل س
عدد الردود 0
بواسطة:
سليمان منصور
اشكر اليوم السابع ورئيس التحرير خالد صلاح
واسره تحرير القسم الطبي انتم مثال يحتذى به
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد الحكيم
من فضلكم ارجوكم اسالوا الدكتور ارجوكم
ابنى يعانى من فيرس وعمره الان سبع سنوات وفيبروسكان ف٣وبياخد لامفيدين دون تقدمًمالعمل لو تسمحوا ارجوكم
عدد الردود 0
بواسطة:
تغريد كامل
ابنى يعانى من فيرس ب وس بسبب نقل دم
وعمره ١٢سنه ماهو العلاج الامثل لسنه للفيروسان
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مرزوق
اخذت الانترفيرون والسوفالدى والدكلانزا ولم استجب
عندى خمسون عاما واعانى من فيرس س واخدت الانترفيرون ثم السوفالدى والدكلانزا ولم اسنجب ؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
زينب حمدى
رجال ارسال سوءالى للدكتور وشكرا
هل برتوكول الهارفونى احسن ولا السوفالدى والدكلانزا فى الاطفال شكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد سويدان
ابنى يعانى من التهاب مناعى وعمره عشر سنوات
وبياخد سوليبريد منذ سنتان عل هناك غلتج اهر غير الكوتيزون