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بالصور.. حفل وداع وتكريم السفير المصرى فى عمان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:27 م
بالصور.. حفل وداع وتكريم السفير المصرى فى عمان حفل تكريم السفير المصرى


مسقط - محمد سعد
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قام صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان بتوديع الجالية المصرية بعمان وأصدقائه من السفراء العرب والأجانب بمسقط، وذلك خلال حفل أقيم بدار سكن السفارة المصرية بمناسبة انتهاء فترة عمله في السلطنة .

حفل تكريم السفير المصرى فى عمان
حفل تكريم السفير المصرى فى عمان

 

وأعرب السفير صبرى مجدى صبرى عن شكره وامتنانه لسلطنة عمان، مؤكداً أن مصر تكن كل الحب والتقدير لسلطنة عمان وشعبها، مشيراً إلى أنهم أقرب الشعوب إلى قلوب المصريين.

 

من جانبهم أشاد الحضور بجهود وعلاقات السفير المصري، خلال الفترة التي قضاها كسفير لمصر، ودأبه على خدمة الجالية المصرية في السلطنة، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجالية، والتوصل إلى حلول لأية معوقات أو مشاكل مشتركة.

تكريم السفير المصرى
تكريم السفير المصرى

 

وفي نهاية الحفل قدم أعضاء نادي الجالية المصرية بمسقط وبعض الحضور درع هدايا تذكارية للتعبير عن مدى حبهم للسفير صبرى مجدى، الذي أعرب عن بالغ سعادته بالفترة التي قضاها في عمان ، مشيداً بمشاعر الود والتعاون بينه وبين الجالية المصرية والمسؤولين بالسلطنة، وشكر الحضور على التعاون والود الذي أحيط به طوال فترة عمله.

 

كما قام السفير صبري مجدي صبري بتكريم بعض رموز الجالية المصريه لدعمهم لمصر وأبناء الجالية.

حفل تكريم السفير المصرى
حفل تكريم السفير المصرى

 

الجدير بالذكر أن السفير صبري مجدي صبري خدم في سفاراتنا في موسكو وتونس وقنصل مصر في جنيف ثم سفيرا في كلا من دار السلام وكمبالا .. كما تولى إدارة المنظمات الإفريقية .. ثم مساعد لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية وأخيرا سفير مصر لدى سلطنة عمان .

حفل التكريم
حفل التكريم

 


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