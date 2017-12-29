انقطاع الكهرباء عن أحياء القنطرة بكفر الشيخ ومهندس:ستعود بعد انتهاء الصيانة





كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن عدد من أهالى منطقة القنطرة البيضاء والتى يقطنها حوالى 60 ألف شخص عن استياءهم لقطع التيار الكهربائى، عن عدد من أحياء منطقة القنطرة ، مما أثر بالسلب على الطلاب الذين يستعدون لأداء أول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى المراحل التعليمية المختلفة، غداً السبت .

قال مصطفى محمد سيد ، من أهالى حى القنطرة، قطع التيار الكهربائى بعزبة المعمل التابعة لحى القنطرة البيضاء وبالأحياء المجاورة لها الواقعة شرق مدينة كفر الشيخ، واستمر أكثر من 5 ساعات كاملة، ولم نعرف سبب قطعه ولم تعلن شركة الكهرباء عن قطعه مسبقاً ولم نجد إجابة مقنعة من المسئولين، ما أثر على مئات الطلاب الذين يقطنون منطقة القنطرة البيضاء والذين سيؤدون امتحاناتهم غداً .

وأضاف سيد، لـ"اليوم السابع"، نطالب بسرعة عودة التيار الكهربائى للأحياء، رحمة بالطلاب الذين لايستطيعون الاستغناء عن الكهرباء لمراجعة دروسهم.

وقال المهندس محمد عبد الله، مهندس كهرباء كفر الشيخ، انقطع التيار الكهربائى عن عدد من أحياء منطقة القنطرة ، لعطل في المحول إضافة لإجراء الصيانة الازمة وسيعود عقب الانتهاء من الأعمال الجارية.