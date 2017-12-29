انتشار أمنى مكثف حول محيط كنائس العريش





شمال سيناء - محمد حسين

انتشرت حول المقرات الكنسية بشمال سيناء قوات أمنية بكثافة، حيث قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن يجرى تأمين كامل لمقر الكنائس والاستراحات الكنسية.

وأوضح المصدر، أن كنيسية مارجرجس وسط مدينة العريش، أحيطت بكوردون أمنى كامل، وتم إغلاق الشوارع المحيطة بها بمتاريس إسمنتية وحديدية وانتشرت حول محيطها قوات الأمن مجهزة بالمدرعات فضلا عن نشر عناصر تأمين تعتلى اماكن مرتفعة بالمكان.

كما تم تأمين مقر مطرانية العريش الكائنة فى حى عاطف السادات، شرق وداى العريش، وإغلاق المدخل المؤدى اليها ويسمح بالمرور منه بعد اجتياز بوابة امنية سيرا على الأقدام ولا يسمح بمرور السيارات، وتتواجد نقطة امنية بالمكان وحراسات مشددة حول محيط المطرنية، ومقرات كنسية قريبه من المكان،كما تم فرض تأمين كامل للأستراحات الكنسية فى حى المساعيد غرب مدينة العريش.