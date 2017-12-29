الهند تحذر من عملة "البيتكوين": مخطط احتيالى.. وغير مدعومة بأى أصول





نيودلهى - أ ف ب

حذرت الهند، اليوم الجمعة، من الاستثمار فى العملات المشفرة بما فيها "البيتكوين"، وشبهتها بمخططات الاحتيال على طراز "بونزى"، ضامة صوتها إلى كثير من الدول التى أصدرت تحذيرات بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة المالية الهندية، فى بيان صادر عنها اليوم، أنه رغم انتعاش التبادلات، الذى تسبب فى ارتفاع هائل للأسعار، فإن العملات المشفرة "لا تتمتع بقيمة ذاتية ولا يدعمها أى نوع من الأصول"، مستكملة بيانها بالقول: "هناك خطر حقيقى ومتزايد بحدوث فقاعة استثمارية فى ضوء ما يحدث فى مخططات على نسق هرم بونزى، قد تؤدى لانهيار مفاجئ وطويل الأمد".

كانت أسعار العملة الرقمية الشهيرة "البيتكوين" قد انهارت بنسبة 40%، من سعرها القياسى الذى بلغ 19 ألفا و500 دولار خلال الشهر الجارى، بعد انسحاب مستثمرين عديدين فيها، نتيجة الصعود الصاروخى الذى سجلته العملة الشديدة التقلب.

وكرر المحللون والحكومات التحذير من فقاعة قد تنفجر فى أى وقت، بعد تهافت المستثمرين، وفيهم عدد كبير من قليلى الخبرة، نحو الاستثمار فى هذه العملة، وأكدت الحكومة الهندية ضرورة توخى المستهلكين "الحذر الشديد لتفادى الوقوع فى فخ هذا النوع من الخطط الاحتيالية".

وجاء إعلان الحكومة الهندية عن موقفها من "البيتكوين" غداة إعلان كوريا الجنوبية، التى تعتبر مركزا للشركات المستندة للعملات الرقمية المشفرة، أنها ستحظر التبادل المغلف بالعملات الرقمية، كما أعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء المادى عن تحرك مماثل لحظر تبادل الشركات المتعاملة بالعملات المشفرة فى بورصة تل أبيب، حتى إقرار قواعد للتحويلات التى تشمل نقودا رقمية.

وعبر نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى، عن قلقه من الارتفاع المتواصل فى قيمة "البيتكوين"، كما اعتبرت حاكمة البنك المركزى الأمريكى، جانيت ييلن، أن "البيتكوين" ليست عملة، وناشدت المصارف بضرورة التأكد من تقيّد تحويلاتها من العملات الرقمية بقوانين مكافحة غسيل الأموال.