video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستدعى مواطنين لسماع أقوالهم فى اتهام ضابط بتكوين عصابة للسرقة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:00 ص
النيابة تستدعى مواطنين لسماع أقوالهم فى اتهام ضابط بتكوين عصابة للسرقة حبس - أرشيفية


كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

استدعت نيابة شرق القاهرة الكلية، عدداً من المواطنين لسماع أقوالهم فى اتهام ضابط شرطة بقسم عين شمس بتكوين تشكيل عصابى للسرقة، والاتجار فى الآثار، وذلك بعد حبس الضابط وأفراد التنظيم العصابى، ومن المنتظر أن يحضر أصحاب البلاغات إلى مقر النيابة، لسماع أقوالهم بعد وصول التحريات.

وكشف تحريات المباحث الجنائية فى واقعة القبض على ضابط يدير تشكيلاً عصابياً لسرقة والنصب على المواطنين، حجم السرقات التى وردت فى الواقعة، حيث تبين أن الضابط المتهم اتفق مع 5 آخرين لتكوين عصابة لسرقة المواطنين، والاتجار بالقطع الأثرية لتحقيق مبالغ كبيرة.

وأضافت التحريات أن الضابط المتهم حدد دور جميع أفراد التشكيل العصابى، وتخصصهم فى النصب على المواطنين والسرقة، والاتجار بالآثار، وكان دور المتهم الثانى والثالث إحضار القطع الأثرية، والرابع والخامس توفير مشترى لترويج القطع الأثرية والحصول على المبلغ المالى من الزبون.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية وصلت إلى مليون و900 ألف جنيه من أحد  تجار الآثار، وذلك عقب اقتحام الضابط موقع التسليم على أنهم حملة، وإيهام تاجر الآثار بالقبض عليهم وإعطائه فرصة لمغافلتهم والهروب، وتسلمت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحريات السابقة فى الواقعة، بعد أن أمرت أمس بحبس الضابط و5 آخرين متهمين بالسرقة والنصب على المواطنين.

وكانت النيابة قررت حبس ضابط بقسم شرطة بقسم عين شمس و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالسرقة والنصب على المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء عدد من المجنى عليهم للاستماع لأقوالهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس ضابط شرطة كوّن تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى المرج

حبس ضابط 6 أشهر خطف مواطنا وضربه لمجاملة شقيقه

ضابط شرطة

متهم

حوادث

نصب

مواطنين

نيابة



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة