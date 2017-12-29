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المريخ والمشترى وعطارد بسماء الوطن العربى فجرًا فى ظاهرة مشاهد بالعين المجردة

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:04 ص
المريخ والمشترى وعطارد بسماء الوطن العربى فجرًا فى ظاهرة مشاهد بالعين المجردة كوكب المشترى - أرشيفية


كتب محمود راغب
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تشهد سماء المنطقة العربية قبل شروق شمس اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017، انتظام ثلاثة كواكب على خط واحد فى قبة السماء فى ظاهرة مشاهد بالعين المجردة.

 

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن تلك الكواكب هى المريخ والمشترى وعطارد، حيث ستكون سويًا فوق الأفق الشرقى كنقاط ضوئية لامعة عند رصدها بالعين المجردة بحوالى الساعة قبل شروق الشمس.

 

وتابعت، أنه إلى جانب تلك الكواكب الثلاثة يوجد كوكبا الزهرة وزحل أيضًا بسماء الفجر، ولكنهما قريبين من وهج ضوء شروق شمس، لذلك فهما غير مشاهدين فى الوقت الحالى.

 

واستطردت: "لكن يومًا بعد يوم سيرتفع زحل باتجاه عطارد فى حين يستعد الزهرة لينتقل إلى سماء المساء فى 9 يناير 2018، ولكن لن يشاهد واضحًا حتى فبراير المقبل".

 


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