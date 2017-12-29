video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد: القوات السورية تستهدف ريفى إدلب وحماة بـ 1650 غارة جوية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:22 م
المرصد: القوات السورية تستهدف ريفى إدلب وحماة بـ 1650 غارة جوية قصف جوى فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبد الرحمن، باستهداف قوات الجيش السورى، مناطق فى ريفى إدلب وحماة بـ 1650 غارة جوية، منذ بداية القصف، يوم الاثنين الماضى.

وقال عبد الرحمن - فى تصريح له - إن "100 ساعة من القصف المكثف على ريف إدلب الجنوبى الشرقى، وريف حماة الشمالى الشرقى، أسفر عن مقتل 41 مدنيا، بالإضافة إلى مقتل 48 عنصرا من مسلحى جبهة تحرير الشام، وذلك منذ بداية القصف يوم الاثنين الماضى.

وأشار إلى وجود أكثر من 30 قرية يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابى، فى ريف حماة الشمالى الشرقى، لافتا إلى أن نحو 100 ألف سورى فروا نتيجة القصف المكثف على المناطق الواقعة فى ريف حماة الشمالى الشرقى وريف إدلب الجنوبى الشرقى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات السورية تحاصر القاعدة الأمريكية فى التنف بالكامل

القوات السورية تتقدم للسيطرة على بلدة بيت جن آخر جيب لقوات المعارضة

المرصد السورى: القوات السورية تقصف مواقع للمعارضة فى الغوطة الشرقية

القوات السورية تطرد تنظيم داعش من غرب الفرات

اخبار عربية

القوات السورية

تنظيم داعش

الجماعات السورية المسلحة

اخبار العرب

اخبار سوريا

مكافحة الارهاب

ريف حماة

ريف ادلب



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة