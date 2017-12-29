المرصد: القوات السورية تستهدف ريفى إدلب وحماة بـ 1650 غارة جوية

المرصد: القوات السورية تستهدف ريفى إدلب وحماة بـ 1650 غارة جويةالجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:22 م
قصف جوى فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبد الرحمن، باستهداف قوات الجيش السورى، مناطق فى ريفى إدلب وحماة بـ 1650 غارة جوية، منذ بداية القصف، يوم الاثنين الماضى.
وقال عبد الرحمن - فى تصريح له - إن "100 ساعة من القصف المكثف على ريف إدلب الجنوبى الشرقى، وريف حماة الشمالى الشرقى، أسفر عن مقتل 41 مدنيا، بالإضافة إلى مقتل 48 عنصرا من مسلحى جبهة تحرير الشام، وذلك منذ بداية القصف يوم الاثنين الماضى.
وأشار إلى وجود أكثر من 30 قرية يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابى، فى ريف حماة الشمالى الشرقى، لافتا إلى أن نحو 100 ألف سورى فروا نتيجة القصف المكثف على المناطق الواقعة فى ريف حماة الشمالى الشرقى وريف إدلب الجنوبى الشرقى.
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