المدير الإقليمى ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة يدعو للسياحة البيئية فى مصر





كتب محمد أبو عوض

دعت مؤسسة شباب بتحب مصر، محمد أتانى، المدير الإقليمى للإعلام ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لزيارة محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، وذلك لقضاء عيد الميلاد المجيد، رافقه خلالها أحمد فتحى رئيس المؤسسة.

المدير الإقليمى للإعلام فى وادى الريان مؤسس شباب بتحب مصر

وفى حالة الانبهار بما تملكه المحميات من طيور وحيوانات نادرة وطبيعة خلابة، أرسل "أتانى" رسالة للعالم عبر صفحات التواصل الاجتماعى، دعا الجميع فيها لزيارة المحمية، وتنشيط السياحة البيئية فى مصر، لما تملكه من مقومات ومقاصد بيئية متنوعة.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة شباب بتحب مصر، اليوم الجمعة، تضمنت الزيارة رحلة لمنطقة "وادى حيتان" بالفيوم، التى تعد منطقة تراث جيولوجى عالمى وفقا لإعلان اليونسكو فى يوليو 2005، إذ زار المدير الإقليمي للإعلام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، متحف وادى الحيتان الذى يربط بين سلاسل الحياة على سطح الأرض منذ بداية الخليقة، وبين مظاهر وتطورات ظاهرة التغيرات المناخية التى تسببت فى انقراض كائنات حية وظهور أخرى.

ودعا محمد أتانى، المدير الإقليمى للإعلام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، السياح والمهتمين بالسياحة البيئية لزيارة مصر والاستمتاع بما تحويه من مقومات بيئية ومقاصد بيئية متنوعة، وفى نهاية الزيارة وجه الشكر لمؤسسة شباب بتحب مصر، على استضافته فى إحدى المحميات الطبيعية المصرية، معبرا عن أمله أن تتاح له الفرصة لزيارة أخرى فى القريب العاجل.

كما أشاد "أتانى" بدور مؤسسة شباب بتحب مصر كإحدى منظمات المجتمع المدنى، وأهمية جهودها فى التوعية بالمحميات الطبيعية وتوثيقها، والتسويق لها عالميًا بالمؤتمرات الدولية والإقليمية، كلما أتيحت لها الفرصة.

جدير بالذكر، أن منطة "وادى حيتان" بالفيوم تضم عددا كبيرا من الهياكل الكاملة لحفريات الحيتان، التى عاشت على هذه الأرض منذ نحو 40 مليون سنة مضت، ويُشار إلى أن مؤسسة شباب بتحب مصر إحدى منظمات المجتمع المدنى وغير هادفة للربح، تقوم على تعاون وعمل مجموعة من الشباب لنشر ثقافة التوعية البيئية، وأهمية المحميات الطبيعية، وتوثيقها، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، وبدعم وتشجيع مستمر من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

جدير بالذكر، أن "وادي الحيتان" يضم عدد كبير من الهياكل الكاملة لحفريات الحيتان، عاشت على هذه الأرض منذ نحو 40 مليون سنة مضت.