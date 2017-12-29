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المجر وهولندا وأوكرانيا يدينون هجوم حلوان الإرهابى

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:33 م
المجر وهولندا وأوكرانيا يدينون هجوم حلوان الإرهابى هجوم حلوان الإرهابى


(أ ش أ)
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أدانت وزارة الخارجية والتجارة المجرية الهجوم الإرهابى الذى استهدف اليوم الجمعة، كنيسة "مارمينا" بحلوان فى جنوب القاهرة.

وقالت الخارجية المجرية فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم : "إن الشعب المجرى علم بصدمة شديدة عن الهجوم الإرهابى ضد الكنيسة المسيحية الذى أودى بحياة تسعة أشخاص اليوم"، مؤكدة إدانتها بأشد العبارات جميع أشكال العدوان والإرهاب ضد الطوائف الدينية.

وأعربت الخارجية المجرية عن ثقتها بأن المتورطين فى هذا العمل الإرهابى البربرى لن ينجحوا فى تراجع وحدة الأمة المصرية وأننا ندعم جهود قوات الأمن المصرية فى مكافحتها للإرهاب.. معربة عن خالص تعازيها لضحايا الأسر وأحبائهم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الجمعة، ببرقية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة بحلوان؛ وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الغانم أعرب، خلال برقيته، عن الاستنكار الشديد لكل العمليات الإرهابية، مؤكدا التضامن التام مع الشعب المصرى الشقيق وتأييده لكل الإجراءات التى تتخذها مصر لحماية أمنها واستقرارها.

من جانبه أدان وزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة (مارمينا) بحلوان، مؤكدا تضامن كييف بجانب مصر فى مكافحتها للإرهاب.

وأعرب كليمكين - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عليها من سفارة أوكرانيا بالقاهرة - عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.. متنميا الشفاء العاجل للمصابين.

وفى السياق ذاته أدانت سفارة مملكة هولندا بالقاهرة بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم الجمعة واستهدف كنيسة "مارمينا" بحلوان؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن.

وذكرت السفارة الهولندية - فى بيان صحفى اليوم - انها تتضامن مع الشعب المصرى وكل الذين دمرت حياتهم بسبب الإرهاب الأعمى فى كل مكان، مؤكدة أن هولندا تقف إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب.


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