الكويت تدين حادث حلوان الإرهاب وتؤكد تضامنها مع مصر

الكويت تدين حادث حلوان الإرهاب وتؤكد تضامنها مع مصرالجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:50 م
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
وكالات
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أعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجیة الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للھجوم الإرھابى الذى استھدف كنیسة فى حلوان جنوب العاصمة القاھرة.
وأكد المصدر قناعته بأن "مثل ھذه الأعمال الإرھابیة الجبانة لن تنال من وحده النسیج الاجتماعى المصرى وعزم الأشقاء فى مصر على مواجھه "الإرھاب"، ؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب جمھورية مصر العربیة الشقیقة وتأيیدھا فى كل ما تتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.
وشدد على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت المناھض للعنف و"الإرھاب"بكافة أشكاله وصوره.
واختتم المصدر تصريحه بالاعراب عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنیاته للمصابین بالشفاء العاجل.
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