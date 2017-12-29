الكرملين: العلاقات بين موسكو وواشنطن تعد أكبر خيبة أمل فى 2017

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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة عن أن حالة العلاقات الروسية الأمريكية الحالية، تعد أكبر خيبة أمل فى العام الجارى 2017.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بيسكوف قوله، إن روسيا تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى للعلاقات الطيبة والمفيدة للجميع وعلى أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة.

وقال بيسكوف " لقد طرحنا رأينا مرارا بشأن هذه الهيستيريا المعادية لروسيا، والتى يجرى تضخيمها وتأجيجها ودعمها فى الولايات المتحدة، ما زلنا نستغرب استمرار الجميع بالتحقيقات وهذا بالطبع شأن داخلى للولايات المتحدة، لكن فى تلك الحالة، هذا يلحق الضرر بعلاقاتنا الثنائية ونحن نأسف لذلك".