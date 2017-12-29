القومى للمرأة: قانون الأشخاص ذوى الإعاقة يزيد ادماجهم فى المجتمع





كتب محمود راغب

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى جميع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مصر ، لاقرار البرلمان مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و الذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي بالجلسة العامة بمجلس النواب خلال هذا الاسبوع .

و عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باقرار هذا القانون الهام الذى يخدم 15 مليون مواطن مصرى ، وتوجهت بالشكر الى جميع عضوات واعضاء مجلس النواب لسعيهم الدؤوب لخروج هذا القانون الى النور ، الذى سوف تستفيد منه المرأة المصرية صاحبة الاعاقة ، والام التى لديها طفل معاق ، مؤكدة ان هذا القانون هو بداية عهد جديد لهم نحو ادماجهم بشكل اكبر فى جميع مجالات الحياة في المجتمع ، متمنيه المزيد من الحقوق للأشخاص ذوي الاعاقة ، خاصة بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام ذوي الإعاقة.