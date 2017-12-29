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"القدس ومواجهة التحديات".. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:00 ص
"القدس ومواجهة التحديات".. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس جامعة عين شمس


كتب محمود راغب
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ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس ندوة بعنوان: "القدس ومواجهة التحديات"، غدا السبت، بقاعة المركز.
 
وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وتقام الندوة فى إطار فعاليات الموسم الثقافى للجامعة وتستضيف خلالها السفير دياب اللوح السفير الفلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.
 
 
 

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