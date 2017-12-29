"القدس ومواجهة التحديات".. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

"القدس ومواجهة التحديات".. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمسالجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:00 ص
جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس ندوة بعنوان: "القدس ومواجهة التحديات"، غدا السبت، بقاعة المركز.
وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتقام الندوة فى إطار فعاليات الموسم الثقافى للجامعة وتستضيف خلالها السفير دياب اللوح السفير الفلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.
إضافة تعليق
"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس
السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة