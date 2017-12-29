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القبض على متهمين سرقا 6 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالدقهلية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:33 م
القبض على متهمين سرقا 6 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالدقهلية اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، من ضبط اثنين من مرتكبى واقعة السطو على محل مصوغات، وسرقة 6 كيلو جرام من الذهب.

تلقت أجهزة الأمن، بلاغاً بسرقة كمية من الشغولات الذهبية وزنت 6 كيلو جرام من داخل محل لبيع المشغولات الذهبية بقرية ميت فضالة في أجا بمحافظة الدقهلية، وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "محمد ى."تاجر دواجن، و"محمد .ن" ، و"إبراهيم.ن" عامل بمزرعة الدواجن ملك وجميعهم مقيمون ميت غمر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَيْن الثانى والثالث، وبمواجهتهما اعترفا باتفاق المتهم الأول معهما على ارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، حيث قام الأول بإحضار "2 بندقية آلية، طبنجة، العدد والأدوات اللازمة لإرتكاب الواقعة"، وقاموا باستقلال سيارة نقل "بدون لوحات معدنية"، وتوجهوا لمحل الواقعة وقام بقطع الباب الصاج، واستولوا على المسروقات وأثناء هروبهم أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء لمنع الأهالى من تعقبهم.

وأضافوا أن المسروقات والأسلحة النارية بحوزة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والأسلحة النارية، وإعادة المسروقات.

 

 


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