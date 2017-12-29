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القبض على عاطلين بحوزتهما 80 طربة حشيش بالقناطر الخيرية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:57 م
القبض على عاطلين بحوزتهما 80 طربة حشيش بالقناطر الخيرية حبس -أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
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تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، من القبض على عاطل وهروب آخر بحوزتهم 10 كيلو حشيش، ونفاذا لقرار النيابة تم ضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد نصر رفقى مدير مكتب مكافحة المخدرات، ونائبه المقدم محمد عامر مفادها أن "أشرف ك" 47 سنة كهربائى، و"أدهم م" 29 سنة سمكرى، مقيمين دائرة مركز القناطر الخيرية، يمارسان نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، حيث أمكن ضبط الأول وهروب الثانى بأكمنة أعدت لذلك أسفل الطريق الدائرى طريق أبو الغيط باسوس دائرة المركز.

وتم ضبط "80" طربة من مخدر الحشيش تزن 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى 215 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، بالاشتراك مع الهارب، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد ذلك، وما قررته النيابة من حبس المتهم المضبوط وضبط وإحضار المتهم الهارب.

ونفاذا لقرار النيابة تمكن ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية، اليوم من ضبط المتهم الهارب "أسامة م" وشهرته "أدهم أبو طالب" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 120 جراما، ومبلغ 61.680 ألف جنيه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما ورد باعترافات المتهم المضبوط أقر بصحتها، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته.

كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم، للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11374جنح القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.


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