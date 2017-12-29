القبض على صاحب شركة مقاولات بالإسكندرية هارب من 17 حكم حبس

القبض على صاحب شركة مقاولات بالإسكندرية هارب من 17 حكم حبسالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:37 م
حملة امنية - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق
شن ضباط تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير البحث الجنائى.
أسفرت الحمة عن، ضبط "م م ع" 51 سنة صاحب شركة المنورة للمقاولات، مقيم منطقة البيطاش، دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه فى 17حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 13 سنة .
كما تم ضبط، "ع ل ن" 59 سنة عامل، مقيم منطقة الدخيلة الجبل دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه فى 16 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 11 سنة.
إضافة تعليق
اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5
2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة