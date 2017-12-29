القبض على صاحب شركة مقاولات بالإسكندرية هارب من 17 حكم حبس





الإسكندرية – أسماء على بدر

شن ضباط تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير البحث الجنائى.

أسفرت الحمة عن، ضبط "م م ع" 51 سنة صاحب شركة المنورة للمقاولات، مقيم منطقة البيطاش، دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه فى 17حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 13 سنة .

كما تم ضبط، "ع ل ن" 59 سنة عامل، مقيم منطقة الدخيلة الجبل دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه فى 16 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 11 سنة.