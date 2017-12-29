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القائم بأعمال مجلس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الصحية لمصابى حادث مارمينا

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:58 م
القائم بأعمال مجلس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الصحية لمصابى حادث مارمينا كنسية مارمينا بحلوان


كتبت هند مختار
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قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، يتابع مع اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والجهات المعنية مستجدات وتداعيات عملية إحباط الهجوم الإرهابى المسلح على كنيسة مارمينا بمدينة حلوان.

وأوضحت المصادر أن القائم بأعمال رئيس الوزراء وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الحادث .

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين، خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح من مجهولين على كنيسة بمدينة حلوان فى القاهرة.

 

 


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