العثور على جثة طالبة تمريض مشنوقة داخل منزلها فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

عثرت أسرة طالبة بمدرسة التمريض على جثة الفتاة متوفاة داخل حجرتها وعلى رقبتها آثار شنق بحبل داخل منزلها بدائرة مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام يفيد بوصول "ليلى.إ.ر" 19 عاما طالبة بمدرسة التمريض ومقيمة دائرة مركز القنطرة شرق جثة هامدة الى قسم الاستقبال بالمستشفى ووجود شبهة جنائية حول وفاتها لوجود آثار حبل حول رقبتها مما يدل على وفاتها مشنوقة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة القتيلة لمعرفة أسباب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة.