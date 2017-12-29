video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة طالبة تمريض مشنوقة داخل منزلها فى الإسماعيلية

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 03:10 م
العثور على جثة طالبة تمريض مشنوقة داخل منزلها فى الإسماعيلية اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

عثرت أسرة طالبة بمدرسة التمريض على جثة الفتاة متوفاة داخل حجرتها وعلى رقبتها آثار شنق بحبل داخل منزلها بدائرة مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام يفيد بوصول  "ليلى.إ.ر" 19 عاما طالبة بمدرسة التمريض ومقيمة دائرة مركز القنطرة شرق  جثة هامدة الى قسم الاستقبال بالمستشفى ووجود شبهة جنائية حول وفاتها لوجود آثار حبل حول رقبتها مما يدل على وفاتها مشنوقة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة القتيلة لمعرفة أسباب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 104 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخدرات

اسلحة نارية



لا تفوتك
نائب حلوان: المسلمون والأقباط ذهبوا للمستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم

نائب حلوان: المسلمون والأقباط ذهبوا للمستشفى فور وقوع الحادث للتبرع بالدم

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة