العالمية لصحة الحيوان: روسيا تبلغ عن تفش لسلالة إتش5إن2 من إنفلونزا الطيور





باريس (رويترز)

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان التى مقرها باريس اليوم الجمعة، إن روسيا أبلغت عن تفش لسلالة إتش5إن2 من إنفلونزا الطيور بمزرعة فى منطقة كوستروما أوبلاست.

وأضافت المنظمة، نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة الروسية، أن المرض رصد فى 17 ديسمبر، وأدى اكتشافه إلى إعدام أكثر من 660 ألف طائر.

ولم يتم تحديد أنواع الطيور التى أصيبت بالمرض.