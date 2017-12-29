الصحة: 5 وفيات و5 مصابين خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح على كنيسة بحلوان

الصحة: 5 وفيات و5 مصابين خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح على كنيسة بحلوانالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:24 م
كنيسة مارمينا بحلوان
كتب وليد عبد السلام - تصوير حسن محمد
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين، خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح من مجهولين على كنيسة مارمينا بحلوان فى القاهرة.
وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات النصر للتأمين الصحى وحلوان العام.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يوجد من بين المصابين حالتين فى حالة خطرة، مشيراً إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
فين أمن الكنيسة
شيء غريب والله .. مفيش أمن على الكنيسة ولا كان نايم ولا أيه ؟؟ يعني نقول الأرهابيين عملوا اللي عايزين يعملوه وهربوا عادي خالص؟؟؟