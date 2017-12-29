video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: 5 وفيات و5 مصابين خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح على كنيسة بحلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:24 م
الصحة: 5 وفيات و5 مصابين خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح على كنيسة بحلوان كنيسة مارمينا بحلوان


كتب وليد عبد السلام - تصوير حسن محمد
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين، خلال إحباط هجوم إرهابى مسلح من مجهولين على كنيسة مارمينا بحلوان فى القاهرة.
 
 
وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات النصر للتأمين الصحى وحلوان العام.
 
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يوجد من بين المصابين حالتين فى حالة خطرة، مشيراً إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شهود عيان: إرهابى حلوان قتل سيدة أثناء سيرها بمحيط الكنيسة

مصطفى بكرى: إغلاق منافذ القاهرة لمطاردة الإرهابى الهارب من محيط كنيسة حلوان

الصحة

حلون

كنيسة



لا تفوتك
سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

سفير إثيوبيا بالقاهرة: دراسات سد النهضة تؤكد تماشيه مع المعايير الدولية

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

وجدى غنيم: المشاركون فى الكريسماس عصاة.. ودينية البرلمان: لا تسمعوا لإرهابى

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

تقارير: نادى الإمارات يضم مؤمن زكريا على سبيل الإعارة

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

س وج.. الخريطة الكاملة للسيطرة على الأراضى السورية خلال عام 2017

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

بطلة كليب "بص أمك":"هاتولى حاجة غلط بالأغنية".. ونقيب الموسيقيين يؤكد شطبها

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

البورصة تربح 10.3 مليار جنيه خلال أسبوع.. بنسبة زيادة 1.3%

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

فين أمن الكنيسة

شيء غريب والله .. مفيش أمن على الكنيسة ولا كان نايم ولا أيه ؟؟ يعني نقول الأرهابيين عملوا اللي عايزين يعملوه وهربوا عادي خالص؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة