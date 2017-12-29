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الصادرات والواردات: ارتفاع صادرات الزجاج 39% لتسجل 301 مليون دولار بـ11 شهرا

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:00 ص
الصادرات والواردات: ارتفاع صادرات الزجاج 39% لتسجل 301 مليون دولار بـ11 شهرا طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة


كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت صادرات الزجاج المصرى خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 بقيمة 39 % لتسجل 301 مليون دولار، مقارنة بـ 217 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
 
وقال تقرير الرقابة على الصادرات والواردات، إن صادرات الزجاج ارتفعت لتركيا بنحو 15 % خلال أول 11 شهر من 2017 لتسجل 42.8 مليون دولار، مقابل 37.1 مليون دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وكذلك ارتفعت الصادرات للهند 115% لتسجل 30 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار.
 
وأشار التقرير إلى أن صادرات الزجاج إلى الهند ارتفعت 61% خلال الفترة المذكورة لتسجل 20 مليون دولار، مقابل 12.4 مليون دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضى، كما زادت الصادرات إلى ألمانيا الاتحادية بنسبة 29 % لتسجل 18.8 مليون دولار، مقابل 14.5 مليون دولار.
 
وأوضح تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات الزجاج للسوق السودانى ارتفعت 13 % خلال أول 11 شهر من 2017 لتسجل 17.1 مليون دولار، مقابل 15.1 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، كما ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا 62% ليسجل 13.4 مليون دولار مقابل 8.2 ملايين دولار فى الفترة المماثلة.
 
فى سياق متصل، زادات صادرات الزجاج إلى الجزائر 8 % لتسجل 13.1 مليون دولار، مقابل 12.2 مليون دولار، كما سجلت الصادرات للمغرب زيادة بنسبة 20 % لتسجل 11.4 مليون دولار مقابل 9.5 مليون دولار، وارتفعت لهولندا بنسبة 63% لتسجل 11.5 مقابل 6.9 مليون دولار، وتضاعفت صادرات الزجاج لبولندا لتسجل 10.6 مليون دولار مقابل 5.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع 105 %.
 
 

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