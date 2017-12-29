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الشرطة تحبط محاولة طفلين إدخال مخدرات ومحمول داخل "لانشون" لمسجون بأسوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 10:43 م
الشرطة تحبط محاولة طفلين إدخال مخدرات ومحمول داخل "لانشون" لمسجون بأسوان اللواء فتح الله حسنى


أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن
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أحبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، محاولة طفلين إدخال كمية من المخدرات "بانجو وأقراص مخدرة" وهاتف محمول، إلى أحد المسجونين داخل عبوات "لانشون".

 

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد أحمد يونس، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بأنه أثناء فتح الزيارة لأهالى المحتجزين بمركز الشرطة، تقدم طفلان لزيارة أحد تجار المخدرات يدعى "سيد.د"، ليس برفقتهما أحد ويحملان عددا كبيرا من الأكياس بداخلها مأكولات ومشروبات بغرض توصيلها للمتهم المسجون.

 

بدأت شكوك رجال الأمن تقع على هذين الطفلين باعتبارهما يحملان هذه الكمية الكبيرة من المأكولات والمشروبات ولا يرافقهما أحد، كما أن المتهم المراد توصيل الطعام والشراب إليه من تجار المخدرات المحبوسين على ذمة قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

 

سارع الملازم أول حمادة خلف، والملازم محمود رمضان، من قوة مركز شرطة كوم أمبو، إلى الطفلين، وبتفتيش أكياس الطعام بحوزتهما، اكتشفا وجود كمية كبيرة من مخدر البانجو والأقراص المخدرة داخل 3 عبوات لانشون متوسطة الحجم ومغلفة كما كانت من مصدرها، كما تم العثور على هاتف محمول، بالإضافة إلى العثور على سماعة بلوتوث وسماعة أذن ووصلة شاحن وورقة بفرة.

 

وبسؤال الطفلين تبين أنهما "حسن.م.ج" 14 سنة، و"زياد.ح.ا" 17 سنة، مقيمين دائرة مركز شرطة كوم أمبو، وأرسلهما ذويهما لتوصيل هذه الأطعمة للمتهم من نفس العائلة، وتم التحفظ على الطفلين وتحرر لهما المحضر اللازم، وبعرضهما على نيابة كوم أمبو أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

 
المخدرات المهربة
المخدرات المهربة

 


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