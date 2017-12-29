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السيطرة على حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصابات

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:43 م
السيطرة على حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصابات حريق - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة  منشأة القناطر، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل منزل  فى منشأة القناطر، و  تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى و محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.

 


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