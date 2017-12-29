السيطرة على حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصابات





كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة منشأة القناطر، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل منزل فى منشأة القناطر، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى و محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.