السيطرة على حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصابات

السيطرة على حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصاباتالجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:43 م
حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة منشأة القناطر، أنتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل منزل فى منشأة القناطر، و تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى و محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل عملية إخماد الحريق.
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