السفير البريطانى عن حادث كنيسة مارمينا: نصلى وندعى لكل من تألم أو حزن





كتب هيثم سلامة

أدان السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا، بمنطقة حلوان، فى محافظة القاهرة، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقال السفير البريطانى جون كاسن عبر حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "‏سمعت الأخبار المروعة اليوم فى انجلترا عن القتل الإرهابى بالقرب من كنيسة مار مينا، إن القتلة الذين فعلوا هذا لا يعرفون شيئا عن الإنسانية الحقيقية أو الإيمان".

وأضاف قائلاً :"نصلى وندعى بالسلوان لكل من تألم أو حزن. يقف جميع المصريين معا، والعالم كله معهم، لإظهار أن قيمنا أعمق وأقوى من التطرف والموت."