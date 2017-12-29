السفير البريطانى عن حادث كنيسة مارمينا: نصلى وندعى لكل من تألم أو حزن

السفير البريطانى عن حادث كنيسة مارمينا: نصلى وندعى لكل من تألم أو حزنالجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:47 م
السفير البريطانى جون كاسن
كتب هيثم سلامة
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أدان السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا، بمنطقة حلوان، فى محافظة القاهرة، والذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وقال السفير البريطانى جون كاسن عبر حساب السفارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "سمعت الأخبار المروعة اليوم فى انجلترا عن القتل الإرهابى بالقرب من كنيسة مار مينا، إن القتلة الذين فعلوا هذا لا يعرفون شيئا عن الإنسانية الحقيقية أو الإيمان".
وأضاف قائلاً :"نصلى وندعى بالسلوان لكل من تألم أو حزن. يقف جميع المصريين معا، والعالم كله معهم، لإظهار أن قيمنا أعمق وأقوى من التطرف والموت."
السفارة البريطانية فى القاهرة
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
هو السفير ده مصدق نفسه؟!!!
بريطانيا حالياً تأوي كل أفراد الجماعات المتطرفة وتنظيم الإخوان، وسفيرها زمان هو أول من تبرع بمبلغ وقدره لمؤسس تنظيم الإخوان حسن البنا، وسيادة السفير بيقول بيصلوا ويدعوا لنا!!! عموماً شكراً ولكم مثلما دعوتم ان شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.