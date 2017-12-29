الرئيس النيجيرى يهنئ جورج ويا بمناسبة فوزه برئاسة ليبيريا





(أ ش أ)

هنأ الرئيس النيجيرى محمد بخاري، اليوم الجمعة، جورج ويا، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية بليبيريا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن بخارى أصدر بياناً شكر خلاله الشعب الليبيرى على إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التاريخية بشكل سلمي.

وأكد بخارى أن نيجيريا مستعدة للتعاون مع ليبيريا فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، ووصف فوز ويا بأنه "تأكيد على رغبة الشعب الليبيرى فى البقاء متحداً وأمناً وناجحاً".

كما أشاد بخارى بجهود الرئيسة الليبيرية السابقة إيلين جونسون سيرليف، التى انتهت ولايتها، للنهوض بليبيريا خلال فترة رئاستها التى استمرت 12 عاما.

وأفرزت نتائج صناديق الاقتراع فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الليبيرية، التى وصلت نسبة التصويت فيها لأكثر من 98% أمس الخميس، بفوز المرشح الرئاسى ولاعب كرة القدم السابق جورج ويا، بنسبة 5ر61% مقابل 5ر38% لصالح منافسه جوزيف بواكاى نائب الرئيسة سيرليف.

يذكر أن ويا، انخرط فى العمل السياسى منذ أكثر من عشر سنوات، كما تعد الانتخابات الرئاسية الحالية أول انتقال ديمقراطى فى تاريخ ليبيريا منذ أكثر من 70 عاما.