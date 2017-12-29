الرئيس القبرصى يخوض السباق الرئاسى مع 8 مرشحين فى يناير

الرئيس القبرصى يخوض السباق الرئاسى مع 8 مرشحين فى ينايرالجمعة، 29 ديسمبر 2017 06:13 م
الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس
نيقوسيا (أ ف ب)
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قدم الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس ترشيحه الجمعة، إلى جانب 8 آخرين لخوض الانتخابات الرئاسية التى من المتوقع أن تهيمن عليها محادثات السلام المتوقفة مع القبارصة الأتراك إضافة إلى اقتصاد الجزيرة الآخذ بالانتعاش.
ويعتبر أناستاسيادس (71 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز فى الانتخابات التى ستجرى فى 28 يناير بحسب استطلاعات الرأى، وفى حال فوزه فستكون ولايته الثانية والأخيرة بحسب القانون القبرصى.
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