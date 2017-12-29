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الديوان الملكى السعودى ينعى وفاة والدة الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 07:42 م
الديوان الملكى السعودى ينعى وفاة والدة الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز الديوان الملكى السعودى


وكالات
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نعى الديوان الملكى السعودى، والدة الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود آل سعود.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه قد صلى عليها هذا اليوم الجمعة، بعد صلاة العصر فى جامع الملك خالد فى مدينة الرياض.

 


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الأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز

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