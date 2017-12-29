video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدونيتسك: 31 قتيلا و236 مصابا حصيلة قصف الجيش الأوكرانى فى 2017

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:26 م
الدونيتسك: 31 قتيلا و236 مصابا حصيلة قصف الجيش الأوكرانى فى 2017 الجيش الأوكرانى - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت سلطات جمهورية الدونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، مقتل 31 مدنيا، وإصابة 236 آخرين، بينهم 14 طفلا، جراء غارات شنها الجيش الأوكرانى عليها خلال عام 2017.

ونقلت قناة (روسيا اليوم)، عن سلطات دونيتسك، أنها رصدت فى العام الحالى 15 ألفا و484 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من قبل الجيش الأوكرانى، الذى أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة على الجمهورية، مضيفة أن 1149 منزلا ومنشأة دمرت نتيجة تلك الغارات.

جدير بالذكر أن سلطات كييف شنت فى شهر أبريل 2014 حملة عسكرية ضد جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا فى فبراير 2014.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"دونيتسك" ترصد انتهاكات لوقف إطلاق النار من الجيش الأوكرانى

روسيا اليوم: مقتل مقربين لرئيس أوكرانيا بشكل بشع بمقاطعة دونيتسك

دونيتسك تتهم القوات الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار بقصف أراضيها 42 مرة

أوكرانيا: خسائرنا بين 10 إلى 12 ألف جندى حال اتباع الخيار العسكرى فى دونيتسك

إصابة وزير فى "دونيتسك الشعبية" جراء محاولة اغتيال

اخبار عالمية

جمهورية الدونيتسك

اخبار العالم

الجيش الاوكرانى

اخبار اوكرانيا



لا تفوتك
وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

وزير الأوقاف ينعى شهداء حلوان.. ويشيد بيقظة رجال الشرطة

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

السفير الألمانى: الإرهاب لن يحقق هدفه فى زرع الفرقة بين المصريين

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

صحيفة أمريكية: الاعتداءات الجنسية فى الجيش تضاعفت خلال آخر 10 سنوات

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

200 ألف دولار تُهدد بفشل صفقة الأهلى مع "صالح" سوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة