الدونيتسك: 31 قتيلا و236 مصابا حصيلة قصف الجيش الأوكرانى فى 2017

الدونيتسك: 31 قتيلا و236 مصابا حصيلة قصف الجيش الأوكرانى فى 2017الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:26 م
الجيش الأوكرانى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلنت سلطات جمهورية الدونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، مقتل 31 مدنيا، وإصابة 236 آخرين، بينهم 14 طفلا، جراء غارات شنها الجيش الأوكرانى عليها خلال عام 2017.
ونقلت قناة (روسيا اليوم)، عن سلطات دونيتسك، أنها رصدت فى العام الحالى 15 ألفا و484 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من قبل الجيش الأوكرانى، الذى أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة على الجمهورية، مضيفة أن 1149 منزلا ومنشأة دمرت نتيجة تلك الغارات.
جدير بالذكر أن سلطات كييف شنت فى شهر أبريل 2014 حملة عسكرية ضد جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا فى فبراير 2014.
إضافة تعليق
اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات فى حوار لـ«اليوم السابع»: أحبطنا دخول 6 أطنان حشيش و200 كيلو هيروين للبلاد وقضينا على دواليب المخدرات قبل رأس السنة.. نسبة المدمنين فى مصر %2.5
2017 عام الإنجازات للكرة العربية.. 4 منتخبات ترفع راية العرب فى كأس العالم لأول مرة.. الوداد يعتلى عرش أفريقيا.. الجزيرة الإماراتى رابع مونديال الأندية.. محمد صلاح "صائد الجوائز".. ونجم سوريا الأفضل بآسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة