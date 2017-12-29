الدولة تجمع 97.2 مليار جنيه ضرائب فى 3 شهور.. تعرف على مصادرها





كتبت- هبة حسام

حصَلت الدولة إيرادات ضريبية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2017/ 2018، الفترة من "يوليو- سبتمبر"، بلغت قيمتها 97.2 مليار جنيه، مقابل 64.1 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بارتفاع 33.1 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير إحصائى حديث، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال ديسمبر الجارى حول المؤشرات المالية للفترة من يوليو - سبتمبر من العام المالى الجارى 2017/2018، أعلن الجهاز أوجه تحصيل الدولة لـ97.2 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال الفترة المذكورة، وجاءت كالتالى...

- الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية



بلغت 22.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الجارى، مقابل 20 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بزيادة 2.7 مليار جنيه.

- الضرائب على الممتلكات



بلغت 10.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الجارى، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 2.6 مليار جنيه.

- الضرائب على السلع والخدمات



بلغت 54.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الجارى، مقابل 31.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بزيادة 23 مليار جنيه.

- الضرائب على التجارة الدولية



بلغت 6.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الجارى، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 2.3 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن جملة الإيرادات الضريبية "97.2 مليار جنيه" فى الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/2018، تشكل نسبة 64.1% من إجمالى إيرادات الدولة المحققة خلال الفترة المشار إليها، والبالغة 129 مليار جنيه.