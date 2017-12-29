video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2017 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بارتفاع 33.1 مليار جنيه..

الدولة تجمع 97.2 مليار جنيه ضرائب فى 3 شهور.. تعرف على مصادرها

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 02:00 ص
الدولة تجمع 97.2 مليار جنيه ضرائب فى 3 شهور.. تعرف على مصادرها اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء


كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

حصَلت الدولة إيرادات ضريبية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2017/ 2018، الفترة من "يوليو- سبتمبر"، بلغت قيمتها 97.2 مليار جنيه، مقابل 64.1 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بارتفاع 33.1 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير إحصائى حديث، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال ديسمبر الجارى حول المؤشرات المالية للفترة من يوليو - سبتمبر من العام المالى الجارى 2017/2018، أعلن الجهاز أوجه تحصيل الدولة لـ97.2 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال الفترة المذكورة، وجاءت كالتالى...

 

 - الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية
 

بلغت 22.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الجارى، مقابل 20 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بزيادة 2.7 مليار جنيه.

 

- الضرائب على الممتلكات
 

بلغت 10.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الجارى، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 2.6 مليار جنيه.

 

- الضرائب على السلع والخدمات
 

بلغت 54.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الجارى، مقابل 31.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بزيادة 23 مليار جنيه.

 

- الضرائب على التجارة الدولية
 

بلغت 6.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الجارى، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 2.3 مليار جنيه.

 

جدير بالذكر، أن جملة الإيرادات الضريبية "97.2 مليار جنيه" فى الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/2018، تشكل نسبة 64.1% من إجمالى إيرادات الدولة المحققة خلال الفترة المشار إليها، والبالغة 129 مليار جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 17.7 مليار دولار ارتفاعا فى صافى الاحتياطيات الدولية خلال عام

الإحصاء: استقرار الزيادة السكانية خلال نوفمبر.. والسكان تصل لـ96 مليون نسمة

الايرادات الضريبية

اخبار الاقتصاد المصرى

الاحصاء

الضرائب

الضرائب على الارباح

جهاز الاحصاء



لا تفوتك
الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الحكومة: لا زيادات جديدة فى أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"الداخلية" تغلق 46 صفحة بـ"فيس بوك" تحريضها على العنف والابتزاز المادى

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

"تسونامى برلمانى" للرد على أكاذيب أمريكا.. مشروع قانون بالكونجرس يدعى اضطهاد الأقباط.. ونائب قبطى يكذبه: حملتى الانتخابية قادها أئمة مساجد.. ونائبة: محاولة انتقام فاشلة بعد موقف مصر من قرار ترامب بشأن القدس

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

السوشيال ميديا تعلن الحرب على "بص أمك".. رواد مواقع التواصل يهاجمون إسفاف الأغنية وإيحاءاتها.. ومنتج الكليب: فين قلة الأدب دى واحدة بتشتكى من حماتها.. ولو ركزوا هيلاقوا الكلمة عادية.. ومغردون: فين دور الرقابة؟

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

مدرب النجم الساحلى فى "سداسية" الأهلى مرشح لخلافة ديسابر بالإسماعيلى

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

إعلام الجابون يعترف بتفوق محمد صلاح على أوباميانج فى الفوز بجائزة الكاف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة