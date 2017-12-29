الداخلية: مقتل إرهابى وملاحقة آخر حاولا استهداف كنيسة مار مينا بحلوان

الداخلية: مقتل إرهابى وملاحقة آخر حاولا استهداف كنيسة مار مينا بحلوانالجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:55 ص
الإرهابي المقتول
كتب محمود عبد الراضى
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أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن أحبطت استهداف كنيسة مار مينا بحلوان، وقتلت إرهابيا وتطارد إرهابى آخر.
وأضاف المصدر، أن رجال الشرطة يلاحقون إرهابيا هرب بواسطة دراجة بخارية، وتم إغلاق منافذ ومداخل المنطقة تمهيداً للقبض عليه.
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