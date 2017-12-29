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الداخلية: مقتل إرهابى وملاحقة آخر حاولا استهداف كنيسة مار مينا بحلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 11:55 ص
الداخلية: مقتل إرهابى وملاحقة آخر حاولا استهداف كنيسة مار مينا بحلوان الإرهابي المقتول


كتب محمود عبد الراضى
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أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن أحبطت استهداف كنيسة مار مينا بحلوان، وقتلت إرهابيا وتطارد إرهابى آخر.

 

وأضاف المصدر، أن رجال الشرطة يلاحقون إرهابيا هرب بواسطة دراجة بخارية، وتم إغلاق منافذ ومداخل المنطقة تمهيداً للقبض عليه.

 

 


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