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الداخلية: استشهاد شرطيين أثناء إحباطهما محاولة إرهابيين اقتحام كنيسة حلوان

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:01 م
الداخلية: استشهاد شرطيين أثناء إحباطهما محاولة إرهابيين اقتحام كنيسة حلوان الارهابي المقتول


كتب محمود عبد الراضى
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أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية استشهاد شرطيين، أثناء تصديهما لمحاولة إرهابيين اقتحام كنيسة مارمينا بحلوان.
 

وأفاد المصدر، أن يقظة رجال الشرطة الأبطال ساهمت بشكل كبير فى إحباط العملية الإرهابية، وذلك من خلال سرعة رد الفعل والتعامل الفوري مع الإرهابي.

 

ولفت المصدر، إلى أن قوات الأمن فرضت سيطرتها على المنطقة بأكملها، وتلاحق إرهابيا آخر هرب بواسطة دراجة بخارية ، وتم إغلاق منافذ ومداخل المنطقة تمهيداً للقبض عليه.

 

 


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