الحكومة تستعرض إنجازات وجهود وزارة الكهرباء والطاقة بين 2014 و2017 (فيديو)الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:51 م
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مقطع فيديو قصير حول إنجازات وجهود وزارة الكهرباء والطاقة بين عامى 2014 و2017 تحت شعار "ميلاد فجر جديد.. إنجازات قطاع الكهرباء".
كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قد عرض فى وقت سابق مقطع فيديو لدوريات من القوات المسلحة والشرطة مكلفة بتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة والطرق والمحاور الرئيسية، تزامنا مع الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد.
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