الحشد الشعبى العراقى: إبطال مفعول العشرات من العبوات الناسفة غرب الرمادى

الحشد الشعبى العراقى: إبطال مفعول العشرات من العبوات الناسفة غرب الرمادىالجمعة، 29 ديسمبر 2017 12:00 ص
الحشد الشعبى العراقى
(أ ش أ)
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أعلن آمر الفوج الأول للحشد الشعبى فى محافظة الأنبار العقيد حميد الدليمى تفكيك العشرات من العبوات الناسفة زُرعت فى 9 منازل لتفخيخها، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش فى منطقة "عنة" غرب مدينة الرمادى فى محافظة الأنبار.
ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن الدليمى قوله: "إنه تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مكان تواجد المنازل المُفخخة، وجار البحث عن متفجرات أخرى".
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