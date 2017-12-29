الحشد الشعبى العراقى: إبطال مفعول العشرات من العبوات الناسفة غرب الرمادى





(أ ش أ)

أعلن آمر الفوج الأول للحشد الشعبى فى محافظة الأنبار العقيد حميد الدليمى تفكيك العشرات من العبوات الناسفة زُرعت فى 9 منازل لتفخيخها، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش فى منطقة "عنة" غرب مدينة الرمادى فى محافظة الأنبار.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى عن الدليمى قوله: "إنه تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مكان تواجد المنازل المُفخخة، وجار البحث عن متفجرات أخرى".