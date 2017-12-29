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خالد صلاح
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الجيش اليمنى يعلن مقتل 4 من المليشيات الانقلابية فى اشتباكات غرب تعز

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 01:01 ص
الجيش اليمنى يعلن مقتل 4 من المليشيات الانقلابية فى اشتباكات غرب تعز قصف فى اليمن- أرشيفية


أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى مقتل 4 وإصابة آخرين من عناصر مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى مواجهات غرب تعز مساء أمس.


وقال مصدر عسكرى - لوكالة الأنباء اليمنية - إن اشتباكات اندلعت بين الجيش الوطنى والمليشيات الإنقلابية فى معسكر التشريفات شرق المدينة، وكذلك مواجهات فى الدفاع الجوى ووادى الزنوج شمالا.


وأضاف أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من قتل اثنين من المليشيات وجرح اثنين آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطنى فى الدفاع الجوى شمال المدينة.
وفى ذات السياق قتل 2 من عناصر المليشيات الإنقلابية جراء استهدافهم مساء اليوم بنيران قوات الجيش الوطنى جوار مدرسة بلال بجبهة مقبنة غرب المدينة.

 


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