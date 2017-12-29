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الجيش اليمنى: مقتل 20 حوثيا وأسر 50 أخرين فى مناطق ناطع بالبيضاء

الجمعة، 29 ديسمبر 2017 09:03 م
الجيش اليمنى: مقتل 20 حوثيا وأسر 50 أخرين فى مناطق ناطع بالبيضاء الجيش اليمنى - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى مساء اليوم نجاح قواته فى تصفية 20 من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية وإصابة 5 أخرين بينهم القيادى الحوثى المدعو "أبوهاشم" مشرف الميليشيا فى مناطق ناطع بمحافظة البيضاء فى اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطنى والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثى الإمامية من جهة أخرى.

وأكد مصدر عسكرى يمنى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش اليمنى تمكن من أسر 50 آخرين من عناصر الميليشيا.. فيما يجرى حاليا محاصرة العشرات من عناصر الميلشيات فى منطقة حجلان بناطع.


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اليمن

الحوثيين

مناطق ناطع بالبيضاء



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